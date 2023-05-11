Скільки заплатять за цех заводу «Більшовик», який знесуть заради Шулявської розв’язки

Департамент транспортної інфраструктури КМДА озвучив, скільки заплатить за цех № 5 заводу «Більшовик», який знесуть заради Шулявської розв’язки.

Ідеться про 112,9 мільйона гривень, повідомив Дептранс на запит видання «Твоє місто».

Відповідну ціну встановив Шостий апеляційний адмінсуд 2 лютого 2022 року.

Зараз у 5-му цеху заводу розташований секонд-хенд.

4 травня в КМДА повідомили, що сподіваються почати демонтаж у серпні. Це можуть зробити після того, як викуплять та оформлять право власності на цех.

«Після державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомості за Київською міською радою, акціонерне товариство «Перший Київський машинобудівний завод» зобов`язано звільнити об`єкт нерухомості цех № 5 для подальшої можливості демонтажу», — зазначив Дептранспорту КМДА.

Раніше ми писали, що основні роботи із реконструкції Шулявського шляхопроводу планують закінчити до кінця 2024 року.

Фото: фейсбук-сторінка «Шулявський міст»