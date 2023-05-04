Коли завершать реконструкцію Шулявського шляхопроводу: в КМДА озвучили дати

Основні роботи із реконструкції Шулявського шляхопроводу планують закінчити до кінця 2024 року, повідомляє очільник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

Основним питанням реконструкції транспортної розв’язки на перетині Берестейського проспекту з вулицею Вадима Гетьмана, кажуть в КМДА, є облаштування з’їздів на Берестейський проспект.

Для цього необхідно знести цех № 5 колишнього заводу «Більшовик». Демонтаж хочуть розпочати вже в серпні 2023 року.

Ремонт підземного переходу через Берестейський проспект планують завершити до кінця 2023 року. На це планують витратити більше 34 мільйонів гривень. Нагадаємо, що у вартість ремонту закладено встановлення чотирьох ліфтів .

Фото: КМДА