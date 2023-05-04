Коли завершать реконструкцію Шулявського шляхопроводу: в КМДА озвучили дати

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Марія Іващук
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Основні роботи із реконструкції Шулявського шляхопроводу планують закінчити до кінця 2024 року, повідомляє очільник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

Основним питанням реконструкції транспортної розв’язки на перетині Берестейського проспекту з вулицею Вадима Гетьмана, кажуть в КМДА, є облаштування з’їздів на Берестейський проспект.

Для цього необхідно знести цех № 5 колишнього заводу «Більшовик». Демонтаж хочуть розпочати вже в серпні 2023 року.

Ремонт підземного переходу через Берестейський проспект планують завершити до кінця 2023 року. На це планують витратити більше 34 мільйонів гривень. Нагадаємо, що у вартість ремонту закладено встановлення чотирьох ліфтів.

Фото: КМДА

Опубліковано: 04 травня 2023
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