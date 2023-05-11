До і після: в КМДА показали, як замість МАФів у місті облаштовують зелені зони

У Києві на трьох локаціях прибрали МАФи та точки стихійної торгівлі, які не мали дозвільної документації, повідомляють у Департаменті міського благоустрою.

На місці демонтованих тимчасових споруд комунальники облаштовують зелені зони та проводять інші роботи з покращення благоустрою.

Зокрема, на місці колишньої стихійної торгівлі біля станції метро "Політехнічний інститут" облаштували клумбу із квітами.

Також МАФи демонтували на бульварі Міхновського, що біля метро “Дружби народів” і на перехресті Вишгородської та Івашкевича. На черзі — Берестейський проспект, зазначають у Департаменті.

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