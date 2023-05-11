На Шулявці демонтували близько 30 МАФів. Замість них облаштують сквер

Біля станції метро "Шулявська" знесли близько 30 МАФів. Замість них планують облаштувати сквер. Про це під час інспекції демонтажу МАФів повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, пише Укрінформ.

Сквер, за його словами, планують відкрити 15-20 червня.

Його збудують коштом міського бюджету. На це виділять близько 1-2 мільйонів гривень, точну цифру обіцяють назвати після завершення робіт.

“Тобто це не десятки мільйонів. Ми зараз не будуємо великі парки, як це було в мирні часи, але такі невеликі об'єкти приводимо до ладу”, - зауважив Пантелеєв.

Рішення про розчищення території навколо станцій метро насамперед пов'язані з гарантією безпеки для людей, адже метро – це об'єкти подвійного призначення, які використовуються як укриття, каже Пантелеєв.

За його словами, МАФи планують демонтувати біля всіх станцій метро, а також біля зупинок громадського транспорту, де є інтенсивний трафік людей.

В той же час у Києві біля метро “Житомирська” встановили МАФи , на які Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київради видав дозволи з терміном дії до 22 серпня 2027 року.

Фото: Суспільне, Укрінформ