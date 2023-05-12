Будинок Осипа Родіна остаточно внесли до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва

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Ірина Маймур
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Верховний суд підтвердив законність внесення будинку Осипа Родіна (вул. Олеся Гончара, 71) до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

«Будинок Осипа Родіна врятовано. Нарешті в цій тривалій та непростій суперечці було поставлено крапку», — йдеться в дописі.

Нагадаємо, що у 2020 році КМДА надала будинку статус щойно виявленого об’єкту культурної спадщини. Це проміжний статус перед отриманням статусу пам’ятки місцевого значення.

Однак забудовник ТОВ «Арікс», який зводить по сусідству ЖК Franklin Concept House, звернувся до суду із заявою, що дім не є культурною спадщиною, та успішно оскаржив рішення КМДА в Окружному адміністративному суді міста Києва.

Пізніше Шостий апеляційний адмінсуд завадив ТОВ «Арікс» позбавити будинок статусу, ставши на бік киян.

Будинок Осипа Родіна — це кам’яна садиба 1882 року, розташована на вулиці Олеся Гончара, 71. Вона зведена двоповерховою за авторським проєктом архітектора Володимира Ніколаєва. Згодом з’явився третій поверх.

Раніше ми писали, що прокуратура вимагає власника укласти охоронний договір на особняк Баккалинського.

Фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА

Опубліковано: 12 травня 2023
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