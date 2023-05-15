Звіринецький сквер на Печерську знову хочуть незаконно забудувати

У Звіринецькому сквері, що розташований у Печерському районі Києва, знову хочуть будувати ЖК.

Про це повідомив експерт із питань містобудування Георгій Могильний.

За його словами, почалась «активність» із документами для відновлення забудови Звіринецького парку.

Компанія SAGA Development, що належить українському бізнесмену Андрію Вавришу, планує звести на цій території ЖK OZON Concept House.

Раніше компанія отримала в Державній інспекції архітектури та містобудування дозвіл на першу чергу будівництва. Йдеться про один двосекційний житловий будинок до 24 поверхів.

Наразі проводять коригування проєкту, щоб отримати дозвіл на чотири багатосекційних житлових будинки (загалом 24 різноповерхові секції), але максимальну поверховість зменшують до 17 поверхів на стилобаті в 4 поверхи, тож реально має бути до 21 поверху.

В експертизі будівництва зазначають, що увесь схил буде покритий лісонасадженнями і «знесення зелених насаджень не передбачається».

Однак насправді планують «видалити» 1 691 дерево.

До того ж у експертизі зазначено, що ділянка «не потрапляє в межі історичних ареалів». Однак згідно з МУО вона входить у межі історичного ареалу, тож тут не повинно бути нового будівництва.

Також експертиза вказує, що ділянка перебуває поза межами зон охорони пам’яток відповідно до рішення КМДА 2002 року. Але в грудні 2019 року затвердили документацію на ландшафтну пам’ятку «Історичний ландшафт Київських гір та долини ріки Дніпро». Будівництво на Вільшанській — у зоні охорони цієї пам’ятки. Максимальна дозволена висота там — 25 метрів.

Раніше ми писали, що на Рейтарській під виглядом реставрації зносять історичну пам’ятку

Фото: візуалізації ЖК SAGA Development, Георгій Могильний, ГО «Звіринецький сквер» (стан забудови на 2015 рік)