Під час реконструкції Київського зоопарку вкрали 2 млн гривень

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Ірина Маймур
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У столиці судитимуть посадовців, які вкрали 2 млн гривень під час реконструкції Київського зоопарку.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

До розкрадання причетні директор і начальник відділу КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та керівник підрядної компанії. Їх обвинувачують у службовій недбалості та заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Як встановило слідство, у 2017 році між комунальним підприємством та приватним товариством було укладено договір на реконструкцію одного павільйону в Київському зоопарку для утримання й зимового експонування приматів.

Після завершення робіт підрядник надав неправдиві відомості щодо фактичних обсягів виконаних робіт. Водночас провідний інженер «Житлоінвестбуд-УКБ», який здійснював нагляд за будівництвом, підписав ці документи.

За висновками експертизи, через завищення вартості виконаних робіт міському бюджету завдали збитків на понад два мільйони гривень.

Тепер посадовцям загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що у ніч проти 16 травня росіяни атакували Київ із різних видів зброї. Деякі уламки впали на території Київського зоопарку.

Фото: КМДА

Опубліковано: 16 травня 2023
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