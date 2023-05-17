У Голосіївському районі створять нову ботанічну пам’ятку з 200-річними дубами

Об’єкт «Вікова Діброва» в Голосіївському районі планують оголосити ботанічною пам’яткою природи місцевого значення.

Проєкт цього рішення підтримали 16 травня, повідомляє пресслужба Київради.

Площа об’єкта складає 18,71 га. Ця територія включає балку, частину степу та вікову дубраву з понад 200-річними дубами.

На схилах балки збереглися ділянки лучно-степової рослинності, які на інших київських горах практично всюди деградували.

До того ж у «Віковій Діброві» мешкають п’ять видів тварин із Червоної книги України. Крім цього, там виявили гніздування 13 видів птахів, частина яких охороняється Бернською конвенцією.

Раніше ми писали, що в районі Феофанії хочуть створити ботанічну пам’ятку «Заплава орхідей».