У Києві тестуватимуть електронний квиток у маршрутках

362
Ірина Маймур
share share

У КМДА обіцяють найближчим часом протестувати електронний квиток на окремих маршрутах приватних перевізників.

Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Комунальне підприємство «ГІОЦ» спільно з приватними перевізниками розробляє механізм, аби підключити маршрутки до єдиної автоматизованої системи оплати проїзду. Для цього треба обладнати кожний транспорт валідаторами та під’єднати всі маршрути приватних перевізників до автоматизованої системи оплати проїзду. Також необхідно врахувати різні тарифи на маршрутах і забезпечити можливість пільгового проїзду для різних категорій пасажирів.

Незабаром КП «ГІОЦ» розпочне технічне тестування електронного квитка на окремих маршрутах приватних перевізників. Однак йдеться лише про технічну складову.

Також попередньо приватні перевізники мають укласти відповідні договори з Департаментом транспорту.

Нагадаємо, що раніше кияни підписали петицію про безготівкову оплату в маршрутках. Проте Київрада її не підтримала.

Раніше ми писали, що в Києві громадський транспорт довозитиме пасажирів до укриття в разі повітряної тривоги.

Фото з відкритих джерел

Опубліковано: 17 травня 2023
share share
Першу частину Подільсько-Воскресенського мосту відкриють до кінця року – Кличко Першу частину Подільсько-Воскресенського мосту відкриють до кінця року – Кличко Біля «Контрактової» відкрили кафе «Медак» із 20 видами медових настоянок і вин Біля «Контрактової» відкрили кафе «Медак» із 20 видами медових настоянок і вин СБУ знайшла київських блогерів, які опублікували відео з роботою ППО під час атаки на місто СБУ знайшла київських блогерів, які опублікували відео з роботою ППО під час атаки на місто У Києві громадський транспорт довозитиме пасажирів до укриття у разі повітряної тривоги У Києві громадський транспорт довозитиме пасажирів до укриття у разі повітряної тривоги VeteranHub та SoftServe запускають безкоштовний ІТ-курс для ветеранів та членів їхніх сімей VeteranHub та SoftServe запускають безкоштовний ІТ-курс для ветеранів та членів їхніх сімей Біля «Лівобережної» відкрився ресторан «Gastro Укриття» з українськими та авторськими стравами Біля «Лівобережної» відкрився ресторан «Gastro Укриття» з українськими та авторськими стравами У Голосіївському районі створять нову ботанічну пам’ятку з 200-річними дубами У Голосіївському районі створять нову ботанічну пам’ятку з 200-річними дубами На ВДНГ відкривається басейн просто неба "Пірс 39" На ВДНГ відкривається басейн просто неба "Пірс 39"
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.