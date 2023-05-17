У Києві тестуватимуть електронний квиток у маршрутках

У КМДА обіцяють найближчим часом протестувати електронний квиток на окремих маршрутах приватних перевізників.

Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Комунальне підприємство «ГІОЦ» спільно з приватними перевізниками розробляє механізм, аби підключити маршрутки до єдиної автоматизованої системи оплати проїзду. Для цього треба обладнати кожний транспорт валідаторами та під’єднати всі маршрути приватних перевізників до автоматизованої системи оплати проїзду. Також необхідно врахувати різні тарифи на маршрутах і забезпечити можливість пільгового проїзду для різних категорій пасажирів.

Незабаром КП «ГІОЦ» розпочне технічне тестування електронного квитка на окремих маршрутах приватних перевізників. Однак йдеться лише про технічну складову.

Також попередньо приватні перевізники мають укласти відповідні договори з Департаментом транспорту.

Нагадаємо, що раніше кияни підписали петицію про безготівкову оплату в маршрутках. Проте Київрада її не підтримала.

Раніше ми писали, що в Києві громадський транспорт довозитиме пасажирів до укриття в разі повітряної тривоги.

Фото з відкритих джерел