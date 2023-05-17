У Києві громадський транспорт довозитиме пасажирів до укриття у разі повітряної тривоги

Із 22 травня в разі оголошення повітряної тривоги наземний громадський транспорт Києва має довезти пасажирів до найближчого укриття.

Відповідне рішення ухвалила сьогодні Рада оборони міста Києва, пише КМДА.

У разі повітряної тривоги КП «Київпастранс» та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають зробити зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху.

Оголошення про найближче укриття робитиме безпосередньо водій. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід або укриття в будинках.

Контроль за зупинкою транспорту біля укриттів забезпечуватимуть патрульні поліцейські столиці.

Нагадаємо, що влада Києва відхилила декілька петицій про скасування зупинки транспорту під час повітряних тривог.

Раніше ми писали, що ДСНС не вимагає зупиняти транспорт під час тривог. Київська влада каже протилежне.

Фото: «Київпастранс»