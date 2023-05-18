Майже 100 га Біличанського лісу можуть забудувати

Біля 100 га Біличанського лісу в Києві біля табору «Лісовий Артек» перебувають під загрозою забудови.

Ситуацію може змінити Київрада, пише громадський рух «Чесно».

Для цього депутатам і очільнику столиці Віталію Кличку (УДАР) необхідно не подовжувати договір із ТОВ «Літораль». Саме це підприємство 15 років орендує тут землю.

Місто підписало документи на оренду із ТОВ «Літораль» в 2008 році, коли мером був Леонід Черновецький.

Відтоді, дякуючи зусиллями активістів у 2014 році й рішенню Київради, був підписаний президентський указ, і ліс набув найвищого природоохоронного статусу національного парку.

Два роки тому межі нацпарку нанесли на кадастрову карту. По суті, це ділянки в середині території, яка є природно-заповідним фондом.

«Профільний департамент відправив запит на це товариство, щоб отримати відповідні документи, але воно їх так і не надало. Цю частину лісу обстежили інспектори і виявили, що там ростуть багаторічні дерева. Департамент пропонує Київраді проєкт рішення щодо відмови в подовженні оренди», — наголошує заступник голови КМДА Петро Оленич.

Рух «Чесно» написав звернення до КМДА і отримав офіційну відповідь, яка це підтверджує.

Ця частина лісу — не єдина, за яку відбувається боротьба. Нещодавно стало відомо про загрозу вирубки 1,5 га Біличанського лісу для побудови пожежного депо ДСНС.

Раніше ми писали, що у власність громади повернули землі Біличанського лісу вартістю 6 млн грн.

Фото: громадський рух «Чесно»