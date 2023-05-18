У Києві пляжного сезону не буде

У столиці не відкриватимуть пляжний сезон, повідомляють у КМДА.

Наразі містянам рекомендують утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку, оскільки біля них немає укриттів і сховищ.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Як зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, на пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені. Тож під час атак ворога на столицю кияни і гості міста перебуватимуть там у небезпеці.

Також він нагадав, що з міркувань безпеки продовжує діяти заборона на відвідування лісів. Там здійснюють роботи з розмінування територій та виявляють вибухонебезпечні предмети.

Раніше ми писали, що в Києві перевірять усі укриття та бомбосховища.

Фото: КМДА