У Києві перевірять усі укриття та бомбосховища

У Києві через скарги містян проінспектують усі укриття.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Після нічної ракетної атаки 16 травня до начальника КМВА Сергія Попка надійшли численні скарги від киян про зачинені укриття.

Попко назвав закриті бомбосховища під час війни та масованих повітряних атак «злочином» і закликав Нацполіцію Києва, Муніципальну охорону міста та всіх глав районних адміністрацій у найстисліший термін проінспектувати всі укриття Києва.

Так само, за його словами, мають бути зафіксовані всі об’єкти, до яких у цивільного населення немає доступу, а балансоутримувачі мають негайно забезпечити безперешкодний доступ до захисних споруд.

«Таких випадків, як закриті укриття в столиці не має бути. Це неприпустимо. Життя і безпека мешканців Києва є і завжди залишатиметься нашим пріоритетом!», — наголосив Попко.

Раніше ми писали, що фінська компанія хоче збудувати в Ірпені бомбосховище зі спортзалом для 1200 дітей.

Фото: Білогородська територіальна громада