Землі Оксани Марченко під Києвом повернули державі

Прокурори повернули державі землі під Києвом, які перебували у приватній власності дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Йдеться про землі площею 9,5 га вартістю понад 204 млн грн.

Прокурори довели, що частину лісової ділянки на березі Дніпра в Бориспільському районі відвели в приватну власність всупереч вимог законодавства.

Потім землю внесли до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина екснародного депутата, позбавленого українського громадянства, — лідера забороненої в Україні партії «ОПЗЖ».

Враховуючи порушення вимог законодавства, обласна прокуратура звернулася до суду. Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення цих земель у державну власність.

Раніше ми писали, що суд повернув громаді Києва заказник «Троєщинські луки».