Чи треба вдруге платити за проїзд після відбою тривоги: пояснюють у КМДА

Із 22 травня наземний громадський транспорт Києва у разі оголошення тривоги везтиме пасажирів до найближчого укриття.

Чи треба в такому разі повторно платити за проїзд, пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Вдруге сплачувати за проїзд у громадському транспорті після відбою тривоги не потрібно. Пасажири можуть продовжити користуватися транспортом на тому самому маршруті за вже сплаченими проїзними документами протягом години.

До того ж Поворозник пояснив, що трамваї у разі повітряної тривоги везтимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – «кишені».

Після відбою пасажири зможуть продовжити рух у тому ж транспорті (водій чекатиме 10 хвилин) або скористатися наступним. Сплачувати за проїзд повторно в жодному з випадків не потрібно.

Раніше ми писали, що в Києві тестуватимуть електронний квиток у маршрутках.

Фото: КМДА