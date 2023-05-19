На час війни на водоймах Києва заборонили водний транспорт

У Києві на час воєнного стану заборонили рух всіх водних видів транспорту.

Про це повідомили в КМДА.

Йдеться про річкові, малі, спортивні судна, водні мотоцикли, засоби для розваг на воді тощо.

Водночас дозвіл на плавання суден можна отримати за зверненням суб’єктів господарювання. Його надає Київська міська військова адміністрація за погодженням з Командуванням угрупування сил і засобів оборони міста Київ.

Раніше ми писали, що у Києві не відкриватимуть пляжний сезон. Влада радить містянам утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку, оскільки там немає укриттів і сховищ.

Фото: CHUTTERSNAP/Unsplash