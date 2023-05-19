У столиці більше не будуть варварськи обрізати дерева: Київрада затвердила нові правила

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Ірина Маймур
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18 травня Київрада ухвалила рекомендації з догляду за кронами дерев на території столиці. Зокрема, нові правила не передбачають омолоджувальну обрізку крон, яка широко застосовувалась раніше.

Що ще нового в затверджених рекомендаціях, повідомили в «Київзеленбуді».

Зазначається, що рекомендації містять ґрунтовну інформацію щодо того, як слід проводити обрізку, аби не лише подовжити життя дерева, а й допомогти йому розвиватися.

Що нового в рекомендаціях:

  • дерево — це живий організм;
  • є два типи обрізки: формувальна й санітарна. Омолоджувальна виключена з рекомендацій;
  • крону дерева не можна обрізати більше, ніж на 35 % від її об’єму;
  • обробляти рани слід розчином фунгіцидів із діючою речовиною: карбоксилу, тіофанат-метилу, гідроксиду міді, хлорокису міді, сульфату міді. Ніяких садового вару чи масляної фарби.

Раніше ми писали, що біля «Голосіївського» парку замість демонтованих МАФів висадили дерева та кущі.

Фото: «Київзеленбуд»

Опубліковано: 19 травня 2023
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