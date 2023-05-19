У столиці більше не будуть варварськи обрізати дерева: Київрада затвердила нові правила

18 травня Київрада ухвалила рекомендації з догляду за кронами дерев на території столиці. Зокрема, нові правила не передбачають омолоджувальну обрізку крон, яка широко застосовувалась раніше.
Що ще нового в затверджених рекомендаціях, повідомили в «Київзеленбуді».
Зазначається, що рекомендації містять ґрунтовну інформацію щодо того, як слід проводити обрізку, аби не лише подовжити життя дерева, а й допомогти йому розвиватися.
Що нового в рекомендаціях:
Раніше ми писали, що біля «Голосіївського» парку замість демонтованих МАФів висадили дерева та кущі.
Фото: «Київзеленбуд»