У столиці більше не будуть варварськи обрізати дерева: Київрада затвердила нові правила

18 травня Київрада ухвалила рекомендації з догляду за кронами дерев на території столиці. Зокрема, нові правила не передбачають омолоджувальну обрізку крон, яка широко застосовувалась раніше.

Що ще нового в затверджених рекомендаціях, повідомили в «Київзеленбуді».

Зазначається, що рекомендації містять ґрунтовну інформацію щодо того, як слід проводити обрізку, аби не лише подовжити життя дерева, а й допомогти йому розвиватися.

Що нового в рекомендаціях:

дерево — це живий організм;

є два типи обрізки: формувальна й санітарна. Омолоджувальна виключена з рекомендацій;

крону дерева не можна обрізати більше, ніж на 35 % від її об’єму;

обробляти рани слід розчином фунгіцидів із діючою речовиною: карбоксилу, тіофанат-метилу, гідроксиду міді, хлорокису міді, сульфату міді. Ніяких садового вару чи масляної фарби.

Раніше ми писали, що біля «Голосіївського» парку замість демонтованих МАФів висадили дерева та кущі.

Фото: «Київзеленбуд»