Біля "Голосіївського" парку замість демонтованих МАФів висадили дерева та кущі

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Валерія Гуржий
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На перетині вулиці Голосіївської та проспекту Голосіївського висадили дерева й кущі на місці демонтованих МАФів.

Про це повідомили у КО "Київзеленбуд".

На оновленій зеленій ділянці вже висадили 7 платанів, 6 кленів, 456 кущів бирючини та 320 пухироплідника Діабло, частково висаджені кущі форзиції, яких буде 250, і досаджено ялівець козацький – усього 400 шт. Також тут з’являться злакові вівсяниця та пенісетум – близько 1200 злакових рослин.

Вони утворюють геометричний малюнок і підібрані таким чином, щоб їхнє забарвлення гармоніювало між собою, а різна висота буде додавати простору об’ємності.

Незаконно встановлені кіоски та ятки займали 360 кв. м території, де мала б бути зелена зона.

Раніше ми писали, що на вулиці Протасів Яр висадили дерева у пам'ять про Романа Ратушного.

Фото: КО "Київзеленбуд"

Опубліковано: 07 травня 2023
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