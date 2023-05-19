Надходження до бюджету Києва цьогоріч перевищили довоєнні показники – Кличко

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Марія Іващук
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До бюджету Києва за перші 4 місяці 2023 року надійшло більше коштів ніж у аналогічні періоди в попередні два роки.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко на відкритті Україно-Американського Форуму War Time Economy, який проходить у Києві.

“Цього року за перших 4 місяці до бюджету надійшло майже на 3,6 млрд гривень більше коштів, ніж за аналогічний період 2022. Та на 3,8 млрд більше, ніж за 4 місяці 2021 року”, – сказав Кличко.

Він зазначив, що бізнес в Києві швидко адаптувався до нових реалій та майже повністю відновив роботу.

Фото: Maksym Diachenko

Опубліковано: 19 травня 2023
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