На деяких вулицях Львова замість вуличних парканів висадять кущі

На деяких вулицях Львова планують демонтувати огородження, які не впливають на безпеку дорожнього руху.

Замість парканів висадять кущі або встановлять стовпці чи півкулі, повідомила Львівська міська рада.

Наразі місто напрацювало 50 локацій, на яких доцільно прибрати огородження. У міськраді зауважують, що такі огородження вимагають витрат на утримання і оновлення, однак не покращують безпеку руху на дорозі.

«Часто таке огородження заважає прибиральній техніці, а в деяких локаціях навіть небезпечне, бо створює уявне відчуття безпеки як для водія, так і для пішохода, хоча насправді несе додаткову небезпеку, бо у випадку ДТП працює як шрапнель і збільшує силу ураження. Крім цього, огородження зменшує оглядовість для водія», — пояснив керівник управління вуличної інфраструктури ЛМР Павло Сирватка.

Міська комісія з безпеки дорожнього руху на засіданні 17 травня погодила демонтувати перше турнікетне огородження на перехресті вулиць Мазепи – Тичини протяжністю 30 метрів.

У місцях, де приберуть турнікети, планують висадити кущі. Там, де може виникнути стихійне паркування, будуть встановлювати стовпці або півкулі.

Раніше ми писали, що в центрі Львова висадили перші «кліматичні дерева».

Фото: ЛМР, zahid.espreso.tv