У центрі Львова висадили перші «кліматичні дерева»: чим вони відрізняються від інших

У Львові на проспекті Свободи висадили 36 перших «кліматичних дерев». Це клени-явори атропурпуреа вузької алейної декоративної форми.

Про це повідомила Олександра Сладкова, заступниця директора Департаменту економічного розвитку Львівської міськради.

Кліматичними називають дерева, що працюють на адаптацію міста до зміни клімату. Вони витривалі до затяжної спеки, морозів, посухи чи великих опадів, а також мають толерантність до солі. Дерева хочуть висаджувати на вулицях, які найбільше завантажені транспортом. Ініціювала висадження ГО «Плато».

Клени-явори атропурпуреа висадили відповідно до архітектури проспекту. Зокрема, врахували видові точки на пам’ятки.

Лунки розташували дуже близько до краю тротуару, бо густа сітка мереж не залишала великого вибору, пояснює Сладкова. Для компенсації простору райадміністрація має встановити пристовбурні решітки. Зараз лунки отримають обрамлення в один рівень із хідником.

Восени кліматичні дерева висадять на вулицях Франка, Шухевича та Городоцькій, проспекті Шевченка. Загалом їх має з’явитися у місті понад 250.

Раніше ми писали, що у сквері імені Заньковецької посадили магнолії, щоб зібрати кошти на берці для українських захисниць.

Фото: Олександра Сладкова