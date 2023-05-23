У Києві в перших маршрутках приватного перевізника встановили валідатори

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Марія Іващук
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У Києві на першому маршруті приватного перевізника почали працювати валідатори для оплати електронним квитком, повідомляє портал міського транспорту AllTransUa.

Валідатори запрацювали на маршруті 444 (від станції метро «Виставковий центр» до вулиці Метрологічної), що обслуговує ТОВ «Союз-Авто».

Списання коштів відбувається з гаманця, по аналогії з міською електричкою.

Це вже третій перевізник що підтримується електронним квитком від "Київ.Цифровий", та перший з приватних перевізників Києва.

Нагадаємо, що в КМДА пообіцяли найближчим часом протестувати електронний квиток на окремих маршрутах приватних перевізників.

Раніше кияни підписали петицію про безготівкову оплату в маршрутках. Проте Київрада її не підтримала.

Опубліковано: 23 травня 2023
громадський транспорт
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