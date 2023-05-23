У Києві в перших маршрутках приватного перевізника встановили валідатори

У Києві на першому маршруті приватного перевізника почали працювати валідатори для оплати електронним квитком, повідомляє портал міського транспорту AllTransUa.

Валідатори запрацювали на маршруті 444 (від станції метро «Виставковий центр» до вулиці Метрологічної), що обслуговує ТОВ «Союз-Авто».

Списання коштів відбувається з гаманця, по аналогії з міською електричкою.

Це вже третій перевізник що підтримується електронним квитком від "Київ.Цифровий", та перший з приватних перевізників Києва.

Нагадаємо, що в КМДА пообіцяли найближчим часом протестувати електронний квиток на окремих маршрутах приватних перевізників.