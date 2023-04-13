У Києві можна здати на перероблення спінений поліетилен

«Україна без сміття» почала приймати на перероблення спінений поліетилен, про це повідомили в організації.

Найчастіше спінений поліетилен використовується для пакування посилок, в нього пакують техніку або крихкі предмети. Він буває у вигляді твердих блоків або гнучкої матової плівки.

На сортувальній станції буде стояти два контейнера: для білого та кольорового спіненого поліетилену. Він має бути чистим, сухим, без скотчу, наліпок чи сріблястого напилення.

Що буде з сировиною далі?

Спінений поліетилен передадуть заготівельнику, який буде його подрібнювати й продавати виробнику пластикових гранул, з яких потім виготовлятимуть поліетиленові пакети.