У Києві може здорожчати проїзд у громадському транспорті

В КМДА вважають, що найближчим часом необхідно піднімати тарифи на громадський транспорт.

Про це в етері «КИЇВ24» розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За словами Руслана Кандибора, вартість проїзду в громадському транспорті столиці є однією із найдешевших в Україні. Через таку низьку ціну наразі немає можливості розвивати транспорт, адже він є збитковим.

Раніше ми писали, що в Києві в перших маршрутках приватного перевізника встановили валідатори.

Фото: Київпастранс