У Києві може здорожчати проїзд у громадському транспорті

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Ірина Маймур
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В КМДА вважають, що найближчим часом необхідно піднімати тарифи на громадський транспорт.

Про це в етері «КИЇВ24» розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За словами Руслана Кандибора, вартість проїзду в громадському транспорті столиці є однією із найдешевших в Україні. Через таку низьку ціну наразі немає можливості розвивати транспорт, адже він є збитковим.

Раніше ми писали, що в Києві в перших маршрутках приватного перевізника встановили валідатори.

Фото: Київпастранс

Опубліковано: 24 травня 2023
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