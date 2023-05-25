У Києві облаштували кільцеві розв’язки на восьми перехрестях: де саме

Для підвищення безпеки руху дорожники облаштували «дорожні клумби» на восьми перехрестях Києва.

Про це повідомили в КК «Київавтодор».

Наразі вже 4 розв’язки вже мають розмітку. Ще на 4-х — виконали основні роботи. Там лишилось тільки нанести розмітку.

Зокрема, повністю завершили роботу на перетині вулиць Володимира Жаботинського, Януша Корчака та Голди Меїр, на перехресті вулиці Кіото з виїздом на шляхопровід через Броварський проспект, пров. Новопечерський.

У процесі роботи ще на 7 об’єктах: перехресті вул. Бориса Гмирі та вул. Михайла Гришка, перехресті вул. Івана Микитенка та вул. Ірини Бекешкіної, перехресті вул. Марка Вовчка та вул. Вербової, перехресті вул. Світлицького та пров. Межового, ріг вул. Уманської та вул. Генерала Генадія Воробйова.

Загалом цього року дорожники планують облаштувати біля 40 кільцевих розв’язок у всіх районах столиці.

Раніше ми писали, що біля «Арсенальної» приберуть пішохідні переходи, які невідомо хто намалював.

Фото: КК «Київавтодор»