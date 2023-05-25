Аварійний Дегтярівський шляхопровід цього року замінять на новий

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Ірина Маймур
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Цьогоріч аварійний шляхопровід на перетині вулиць Дегтярівської та Олександра Довженка замінять на новий і сучасний.

Про це повідомляють в КМДА.

Шляхопровід будуть реконструювати у складі транспортної розв’язки. Зокрема, повністю розберуть його опори, прогони та фундаменти. Натомість ширину мосту збільшать з 28 до 40 метрів та облаштують велодоріжки. Довжина самого прогону збільшиться із 33 до 36 метрів. Крім цього, новий шляхопровід вищим.

Також відремонтують основні з’їзди та заїзди шляхопроводу, тротуари і трамвайне полотно.

У межах реконструкції дорожники відновлять вулиці Дегтярівську, Олени Теліги та Олександра Довженка у районі розв’язки.

Зазначений термін будівництва – 14 місяців.

Наразі шляхопровід перебуває в аварійному стані. Його тимчасово посилили додатковими опорами і демонтували частину балок. Крім того, на шляхопроводі звузили проїзд транспорту.

Нагадаємо, що в 2020-му від Дегтярівського шляхопроводу відколовся шматок бетону і впав на автівку. Перший етап протиаварійних робіт закінчили наприкінці вересня 2022-го.

Раніше ми писали, які мости та дороги відремонтують цьогоріч у Києві.

Фото: КМДА

Опубліковано: 25 травня 2023
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