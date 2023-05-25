Які мости та дороги відремонтують цьогоріч у Києві

У Києві цьогоріч відремонтують низку ключових інфраструктурних об’єктів. Зокрема, Південний та Північний мости.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

«Минулого року на Південному мосту було замінено 18 деформаційних швів, цього року проводяться такі ж роботи. Через те, що міст є обмеженим для руху транспорту, є можливість виконати повноцінний поточний ремонт», — зазначив Кандибор.

Такі самі роботи відбудуться і на Північному мосту. Через середню завантаженість транспортом на 300 % там ремонтуватимуть асфальтове покриття. Також проводитимуть ремонт мосту на Олени Теліги — у сторону Подолу.

Кільцеву дорогу в сторону Одеської траси відремонтують наприкінці року.

«Це велика ділянка, капітальний ремонт уже триває. Цьогоріч він буде завершений. Це велика транспортна артерія — об’їзд навкола міста. Будуть прокладені верхні шари асфальту, спорудять нові наземні пішоходи», — сказав Руслан Кандибор.

Будувати об’їзну дорогу від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту закінчать цьогоріч у жовтні.

«Зараз інтенсивно будуємо 3 чергу об’їзної дороги від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту. У подальшому, це стане новою Великою Кільцевою дорогою — є проєкти в Укравтодорі, Мінінфраструктури та бачення побудови через Дніпро наземного, чи підземного тунелю, який буде обходити Київ та виходити на лівий берег річки», — повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Також цьогоріч відремонтують такі дороги: проспект Івасюка (колишня назва — Героїв Сталінграда), вулицю Скоропадського (Льва Толстого) з ремонтом шляхопроводу біля залізниці, вулицю Шумського, Трускавецьку, Татарську, Ентузіастів.

Шулявську розв’язку обіцяють облаштувати в середині 2024-го.

«У цьому році будівництво буде відновлено й завершено в середині наступного року. Цьогоріч буде облаштований підземний перехід з урахуванням потреб маломобільного населення з ліфтами. Проведемо процедуру демонтажу цеху. У кінці року приступимо до самої процедури прокладання шляхів з’їзду. У 2024-му всі роботи мають бути завершені на Шулявській розв’язці», — повідомив Руслан Кандибор.

Ремонтувати дорогу на ДВРЗ почнуть у 2024 році. Цьогоріч планують погодити проєкт.

Раніше ми писали, скільки заплатять за цех заводу «Більшовик», який знесуть заради Шулявської розв’язки.

Фото: uа.igotoworld.com