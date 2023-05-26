До та після: на проспекті Івасюка прибрали незаконну рекламу

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Ірина Маймур
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Комунальники прибирають незаконні рекламні конструкції на проспекті Івасюка біля парку «Наталка».

Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

Як зазначають комунальники, за два тижні за цією адресою вони демонтували майже 180 незаконних конструкцій.

Під час демонтажу вони часто зустрічають випадки, коли підприємці повністю закривають рекламними плитами вхідну частину фасаду. За шарами вивісок і реклами ховаються вікна, елементи декору чи елементи інженерної інфраструктури.

Таке розміщення є незаконним, зауважують у «Київрекламі».

«У місті діють вимоги до вивісок і реклами, які не допускають перекриття вікон, інженерних комунікацій і декоративних елементів. Заборонено розміщувати конструкції на другому поверсі будівлі, а також на балконах», — розказали комунальники.

Раніше ми писали, що біля метро «Почайна» очистили будівлі від незаконних вивісок.

Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

Опубліковано: 26 травня 2023
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