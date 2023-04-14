До та після: Біля метро «Почайна» очистили будівлі від незаконних вивісок

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Марія Іващук
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На проспекті Степана Бандери біля метро “Почайна” з початку квітня проводять демонтаж незаконних вивісок і зовнішньої реклами.

У період з 4 по 7 квітня було демонтовано 112 конструкцій на цій локації.

“Робота триває. Адже київські фасади багатогранні. За шаром однієї рекламної конструкції ховаються інші, які були розміщені раніше”, – зазначають в Управлінні з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

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Нагадаємо, що у Києві демонтували МАФи за 9 адресами. Зокрема, на Теремках, Оболоні, Троєщині та Княжому Затоні.

Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

Опубліковано: 14 квітня 2023
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