До та після: Біля метро «Почайна» очистили будівлі від незаконних вивісок

На проспекті Степана Бандери біля метро “Почайна” з початку квітня проводять демонтаж незаконних вивісок і зовнішньої реклами.

У період з 4 по 7 квітня було демонтовано 112 конструкцій на цій локації.

“Робота триває. Адже київські фасади багатогранні. За шаром однієї рекламної конструкції ховаються інші, які були розміщені раніше”, – зазначають в Управлінні з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

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Нагадаємо, що у Києві демонтували МАФи за 9 адресами. Зокрема, на Теремках, Оболоні, Троєщині та Княжому Затоні.