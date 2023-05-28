Кличко розповів, яка собівартість проїзду у київському транспорті та чи буде здорожчання

Собівартість проїзду у громадському транспорті Києва становить понад 20 гривень, але здорожчання до кінця війни не буде.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Київ" повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Транспорт у місті Києві дотаційний, тому що собівартість проїзду понад 20 грн. Він залишається найнижчим у країні і не тільки, якщо ми говоримо про Європу. Але враховуючи складну ситуацію економічну, складну ситуацію з бюджетом людей ми не плануємо найближчим часом, до закінчення військових дій, підвищувати вартість».

Але Кличко зауважив, що здорожчання проїзду можливе, адже транспорт необхідно ремонтувати, облуговувати та закупати новий.

Раніше ми писали, що директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор казав, що найближчим часом необхідно піднімати тарифи на громадський транспорт, так як через низьку ціну немає можливості його розвивати, адже він є збитковим.

Фото: ЦТС