15-а атака на Київ від початку травня: ППО знищила понад 40 дронів та ракет

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Ірина Маймур
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У ніч проти 29 травня росія здійснила 15-у повітряну атаку на Київ з початку місяця.

Ворог застосував дрони Shahed і крилаті ракети Х-101/555, повідомили в КМВА.

Сили протиповітряної оборони збили над столицею понад повітряних 40 цілей.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, уламки пробили дах будинку в Подільському районі. Пожежі та постраждалих немає.

У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, там зайнялася пожежа. Люди не постраждали.

Також викликали рятувальників на повідомлення про вибух у Шевченківському районі Києва. Однак там було задимлення від пригорілої їжі на плиті.

Багато киян цієї ночі рятувалися від ракет у столичного метро.

В Київській області є пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Постраждалих немає.

Як поінформували в Повітряних силах ЗСУ, усього цієї ночі росія випустила до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та біля 35 БпЛА Shahed-136/131. Сили ППО знищили 67 повітряних цілей. З них: 37 крилатих ракет, 29 ударних БпЛА та 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Раніше ми писали, що вчора вночі Київ атакувала рекордна кількість дронів: є руйнування у кількох районах.

Фото: кадр із відео Повітряних сил ЗСУ; Андрій Нєбитов

Опубліковано: 29 травня 2023
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