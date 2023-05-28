Вночі Київ атакувала рекордна кількість дронів: є руйнування у кількох районах

В ніч на 28 травня у Києві понад 5 годин лунала повітряна тривога – окупанти запустили рекордну кількість дронів по столиці.
У результаті обстрілів загинув 41-річний уродженець Чернігівщини, ще одна жінка та чоловік отримали поранення, їх госпіталізовано.
У Повітряних силах повідомили, що вночі була знищена рекордна кількість ворожих дронів – 52 із 54. Більшість із низ була знищена на Київщині.
Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в етері телемарафону "Єдині новини" повідомила про те, що вночі окупанти використали нетрадиційні маршрути для дронів з метою максимально обійти південну ППО.
Раніше ми писали, що стало відомо, як відбуватимуться виплати за зруйноване окупантами майно.
Фото: Національна поліція Києва, Павло Петров, ДСНС України