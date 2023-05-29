Петиція про відбудову дачі-пам’ятки в Пущі-Водиці набрала голоси

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Ірина Маймур
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Петиція про відновлення унікальної дачі-пам’ятки в Пущі-Водиці набрала 6000 підписів. Тепер її має розглянути Київська міська рада.

Автор звернення, активіст Дмитро Перов, закликає повернути пам’ятку в державну власність і відновити її.

Дача архітектора Брадтмана є унікальним зразком дерев’яного архітектурного мережива. Це остання з Пущанських дач, що пережила бої в передмісті Києва в лютому та березні 2023 року, але постраждала в березні 2023 року від дій забудовника, зазначає Перов.

Будівля має охоронний статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Департамент культурної спадщини КМДА неодноразово звертався з вимогою привести будинок у належний стан. Проте його весь час ігнорували.

Як зазначає Перов, тепер, відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону культурної спадщини», Департамент культурної спадщини КМДА має звернутися до суду, аби повернути пам’ятку в державну власність (примусовий викуп).

Нагадаємо, що 29 березня в історичній будівлі сталася пожежа. Її офіційні причини досі не встановлені. Це вже друга пожежа, перша сталася у 2020 році. Водночас по сусідству з історичною пам’яткою група компаній ZIM Capital Group запланувала звести житловий комплекс Hvoya. Активісти виступають проти забудови й побоюються знищення дачі.

Садибу, розташовану на вулиці Миколи Юнкерова, 37, звели на початку XX сторіччя, ймовірно, за проєктом архітектора Едуарда-Фердинанда Брадтмана. За визначенням дослідників, будинок — один із цікаво вирішених зразків дерев’яної дачної забудови. Будівля має стильові ознаки необароко, неокласицизму та неоренесансу, вирізняється унікальним деревʼяним мереживом.

Раніше ми писали, що біля «Житомирської» невідомі підпиляли та готуються знищити 200-річні дуби.

Фото: Антон Короб, Дмитро Перов

Опубліковано: 29 травня 2023
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