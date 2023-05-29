Біля "Житомирської" невідомі підпиляли та готуються знищити 200-річні дуби

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Валерія Гуржий
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Біля метро "Житомирська" невідомі, приблизно 2-3 дні тому, підпиляли 200-річні дуби.

Про це повідомив арборист Володимир Ветроградський.

"Дуби цинічно підпиляно судячи зі слідів 2-3 дні тому. Підготовано до знищення. По іншу сторону дороги, біля пам'ятки природи місцевого значення, вже зрізано три здорові дерева інших видів віком до 40 років"

Арборист закликав звертати увагу на такі злочини та писати заяви до поліції за статтями:

  1. Стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопрушення (КУпАП): “Знищення або пошкодження зелених насаджень в населених пунктах”.
  2. Стаття 152 КУпАП: “Пошкодження об’єктів благоустрою”.

За його словами, ці дуби біля "Житомирської" ростуть 200 років, і вони споконвіку були окрасою цього місця. А саме частиною пралісу, який прорізали задля розширення міста. І 200 років для дуба - це лише початок життя, якщо згадати про те, що Дуб черешчатий живе по 1000 - 1500 років.

Ці дерева, які нині стали частиною міста є його окрасою та цінністю, яка є очевидною без зайвих слів.

Опубліковано: 29 травня 2023
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