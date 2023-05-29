Ранкова атака на Київ: уламки впали у кількох районах, є потерпілий

Через 7 годин після нічної атаки, росіяни знову запустили по Києву ракети. Тривога зазвучала близько 11 ранку. Перші вибухи пролунали у центрі міста десь через 10 хвилин після оголошення тривоги.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про збиття ракети та падіння її уламків на проїжджу частину, АЗС та зелену зону в Оболонському районі міста, туди виїхали спецслужби.
У КМВА також повідомили, що уламки впали й у Подільському районі міста на дах двоповерхової будівлі, що спровокувало пожежу. Внаслідок чого одну людину госпіталізували з пораненням. Також у Подільському районі уламки впали на проїджу частину.
У Деснянському районі уламки впали на території парку, а у Дніпровському на дорожнє покритання.
Всього, за попередніми даними, зафіксовано падіння 6 уламків у різних районах столиці. У КМВА додали, що всі повітряні ціли були збиті завдяки роботі ППО.
Під час атаки київське метро було переповнене людьми.
Загалом тривога тривала більше години.
Через падіння уламків у місті затримується рух тролейбусів №25, 27, 29, 30, 31 по проспекту С.Бандери - проспекту Оболонський, в обох напрямках. Також затримується рух тролейбусів № 38 по вул. Бойчука в напрямку ст.м. "Видубичі". Затримується рух й автобусів №53, 114 по вул. Набережно-Рибальська - вул. Електриків - Рибальський п-ів.
Окрім того, кільцева електричка тимчасово не курсує між станціями "Почайна" та "Київ-Дніпровський". Інтервал руху лишається традиційним, зараз електропоїзди курсують раз на годину. Почайна та Київ-Дніпровський стануть кінцевими станціями.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що вірогідніше за все, для атаки ворог використав балістичні ракети. Ймовірно, "Іскандери".
Як ми раніше писали, у ніч проти 29 травня росія здійснила 15-у повітряну атаку на Київ з початку місяця. Сили протиповітряної оборони збили над столицею понад повітряних 40 цілей.