Ранкова атака на Київ: уламки впали у кількох районах, є потерпілий

Через 7 годин після нічної атаки, росіяни знову запустили по Києву ракети. Тривога зазвучала близько 11 ранку. Перші вибухи пролунали у центрі міста десь через 10 хвилин після оголошення тривоги.

Де впали уламки

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про збиття ракети та падіння її уламків на проїжджу частину, АЗС та зелену зону в Оболонському районі міста, туди виїхали спецслужби.

У КМВА також повідомили, що уламки впали й у Подільському районі міста на дах двоповерхової будівлі, що спровокувало пожежу. Внаслідок чого одну людину госпіталізували з пораненням. Також у Подільському районі уламки впали на проїджу частину.

У Деснянському районі уламки впали на території парку, а у Дніпровському на дорожнє покритання.

Всього, за попередніми даними, зафіксовано падіння 6 уламків у різних районах столиці. У КМВА додали, що всі повітряні ціли були збиті завдяки роботі ППО.

Під час атаки київське метро було переповнене людьми.

Загалом тривога тривала більше години.

Які наслідки

Через падіння уламків у місті затримується рух тролейбусів №25, 27, 29, 30, 31 по проспекту С.Бандери - проспекту Оболонський, в обох напрямках. Також затримується рух тролейбусів № 38 по вул. Бойчука в напрямку ст.м. "Видубичі". Затримується рух й автобусів №53, 114 по вул. Набережно-Рибальська - вул. Електриків - Рибальський п-ів.

Окрім того, кільцева електричка тимчасово не курсує між станціями "Почайна" та "Київ-Дніпровський". Інтервал руху лишається традиційним, зараз електропоїзди курсують раз на годину. Почайна та Київ-Дніпровський стануть кінцевими станціями.

Що кажуть у Повітряних силах

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що вірогідніше за все, для атаки ворог використав балістичні ракети. Ймовірно, "Іскандери".

Як ми раніше писали, у ніч проти 29 травня росія здійснила 15-у повітряну атаку на Київ з початку місяця. Сили протиповітряної оборони збили над столицею понад повітряних 40 цілей.

Фото: Де у Києві, Unsplash Maciej Ruminkiewicz