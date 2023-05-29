У Львові реставруватимуть балкони у будинках-пам’ятках

У Львові відновили програму реставрації балконів житлових будинків-пам’яток культурної спадщини.

Відбудову здійснюватимуть у співпраці з мешканцями, повідомляє міська влада.

Наразі нових заявок не прийматимуть. Опрацьовуватимуть ті, що були подані раніше, у 2020 і 2021 роках. Це об’єкти за 8-ма адресами: вул. Гоголя, 10, вул. Кирила й Мефодія, 29, вул. І. Огієнка, 6, вул. І. Франка,4, вул. В. Винниченка, 26, вул. І. Нечуя-Левицького, 21, вул. Д. Донцова, 10 та вул. Зарицьких, 8.

Першочергово відновлять уже розпочаті роботи в будинку № 10 на вул. Гоголя.

Мешканці-учасники програми сплачують 10 000 гривень за реставрацію одного балкона. Решту вартості робіт дофінансовує місто. Також влада виготовляє проєктно-кошторисну документацію, проводить тендерні закупівлі й укладає договори з підрядниками.

Координатор програми — Управління охорони історичного середовища, а виконує «Бюро спадщини». Останнє також займається реставрацією брам і вікон у історичних будинках і заміною металопластикових вікон на дерев’яні.

Програму співфінансування реставрації балконів у житлових будинках-пам’ятках архітектури Львова затвердили у 2019 році. Вона працювала впродовж 2020-2021 років. До повномасштабного вторгнення рф в Україну встигли відреставрувати п’ять балконів і два еркери.

Раніше ми писали, що у Львові відновили історичні двері на вулиці Дмитра Вітовського.

Фото: Управління охорони історичного середовища ЛМР