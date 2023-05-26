У Львові відновили історичні двері на вулиці Дмитра Вітовського: фото

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Ірина Маймур
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У Львові відновили історичні дерев’яні двері на вулиці Дмитра Вітовського, 11А.

Роботи тривали впродовж двох місяців, повідомляє ЛКП «Бюро спадщини», яке їх координувало.

Історичну браму відреставрували за співфінансування німецького фонду Ебергарда Шьока.

Фахівці вирівняли деформовану конструкцію дверей, зробили вставки в місцях де дерев’яне полотно було пошкоджене, відтворили втрачені елементи та встановили нове засклення з фацетованим склом.

Для більшої зносостійкості дерев’яного полотна встановили відбійники.

Загалом реставраційні роботи вартували біля 65 000 грн. Із цієї суми 45 742 грн сплатило місто. Іншу частину — мешканці, які подали заявку на участь у програмі співфінансування, зазначив директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Раніше ми писали, що у Львові відреставрували історичні двері. Це спільний проєкт міста й мешканців.

Фото: «Бюро спадщини»

Опубліковано: 26 травня 2023
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