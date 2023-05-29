На конкурсі в Рівному переміг проєкт ЖК із собором від Aranchii Architects

У Рівному підвели підсумки конкурсу на кращий проєкт житлового кварталу з собором.
Переможцем стала київська студія Aranchii Architects.
У місті планують збудувати собор Святого Великомученика Георгія Переможця у мікрорайоні Щасливий. Поряд із храмом зводитимуть ЖК.
Серед завдань для проєктування муніціпалітет зазначав, аби на першій лінії від церкви були комерційні площі з кав’ярнями та магазинами. Також у вимогах наголошували, що необхідно використати рельєф ділянки і передбачити гаражі в цокольних поверхах або інші доцільні рішення паркування авто.
Відомо, що замовником конкурсу є гендиректор підприємства з виробництва броньованих дверей «СТАЛЬ-М» Олексій Муляренко.
У проєкті ЖК з собором Aranchii Architects пропонують створити об'єднувальне ландшафтне планування за допомогою мурашиного алгоритму.
У храмі фахівці хочуть поєднати візантійську традицію з сучасною технологією 3D-друку. Вони пропонують інтегрувати у святиню недільну школу і бібліотеку.
Навколо храму архітектори хочуть облаштувати громадський простір. До того ж публічні простори пропонують розташувати у вгинах кварталу й у дворі. Двір — без автомобілів.
Згідно з проєктом, висотність житлових будинків варіюватиметься, аби забезпечити краєвиди на озеро Басів Кут. Будівлі матимуть зелені дахи, приватні та спільні тераси, палісадники та балкони з боку двору.
Також Aranchii Architects пропонують облаштувати просвітницькі інсталяції на тему цінності збереження локального природного багатства — бурштину.
Раніше ми писали, що Makhno Studio показали проєкт музею мистецтва і кераміки, який зведуть на Київщині.
Фото: візуалізації Aranchii Architects