Makhno Studio показали проєкт музею мистецтва і кераміки, який зведуть на Київщині

Архітектори з Makhno Studio представили концепцію Дому-музею сучасного українського мистецтва та кераміки.

Його планують звести на Київщині, пише The Village Україна.

Архітектори пропонують звести бетонну будівлю площею 800 квадратних метрів. Поруч із нею облаштують ландшафтний сад і встановлять артобʼєкти.

Музей вміщатиме колекцію з біля 3000 керамічних виробів, картин, скульптур, фотографій і малюнків. Зокрема там можна буде побачити роботи художника Сергія Радька.

Як зазначають у Makhno Studio, проєкт спрямований на відродження гончарних традицій та популяризацію сучасного українського мистецтва.

Раніше ми писали, що Makhno Studio презентували проєкт готелю «Карпати» з «мінімальним втручанням у природний ландшафт» .

Фото: візуалізації Makhno Studio