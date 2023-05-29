На 1,5 га Біличанського лісу хочуть збудувати пожежне депо ДСНС

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо протиправної реєстрації та використання 1,5 га Біличанського лісу.

Про це повідомляє «Рух Чесно», посилаючись на адміністрацію нацпарку «Голосіївський».

На цих територіях ДСНС планує вирубати ліс та побудувати пожежне депо.

Підставою для звернення до правоохоронців стала держреєстрація земельних ділянок у лісі, який, згідно з президентським указом від 1 травня 2014 року, має найвищий природоохоронний статус. Тут заборонена будь-яка діяльність, яка може погіршити стан навколишнього середовища.

Наразі в парку не вирубували зелені насадження і не починали будівельні роботи. Однак, якщо фіксуватимуть протиправні дії, то «вживатимуть відповідні заходи реагування», зазначають у нацпарку.

Нагадаємо, що петиція з вимогою зупинити забудову лісу вже набрала необхідну кількість голосів, тому голова Києва Віталій Кличко зобов’язаний її розглянути.

Раніше ми писали, що прокуратура через суд повернула землі парку «Голосіївський», яку віддали під забудову.

Фото: нацпарк «Голосіївський»