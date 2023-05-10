Прокуратура через суд повернула землі парку "Голосіївський", яку віддали під забудову

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Марія Іващук
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Державі повернули землі парку “Голосіївський”, яку віддали під забудову

Землі Національного природного парку "Голосіївський" через суд повернули державі. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За позовами Бучанської окружної прокуратури у державну власність повернуто 2,5 га земель загальною вартістю 130 мільйонів гривень.

Прокурори встановили факт неправомірної передачі Коцюбинською селищною радою 19 земельних ділянок у приватну власність під забудову та звернулися з позовними заявами до суду.

Ірпінський міський суд Київської області задовольнив позовні вимоги прокуратури і повернув державі землі.

Опубліковано: 10 травня 2023
Голосієвський район
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