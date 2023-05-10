Прокуратура через суд повернула землі парку "Голосіївський", яку віддали під забудову

Державі повернули землі парку “Голосіївський”, яку віддали під забудову

Землі Національного природного парку "Голосіївський" через суд повернули державі. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За позовами Бучанської окружної прокуратури у державну власність повернуто 2,5 га земель загальною вартістю 130 мільйонів гривень.

Прокурори встановили факт неправомірної передачі Коцюбинською селищною радою 19 земельних ділянок у приватну власність під забудову та звернулися з позовними заявами до суду.

Ірпінський міський суд Київської області задовольнив позовні вимоги прокуратури і повернув державі землі.