Київський завод «Електронмаш» продали за 121 млн гривень

Сьогодні в Києві відбувся аукціон із приватизації заводу «Електронмаш».

Фінальною виграшною ставкою стала сума 121 млн гривень, повідомляють у пресслужбі ФДМ.

У торгах узяли участь 6 підприємців. Фінальна ставка на аукціоні зросла майже вдвічі.

Переможцем стало ТОВ «Інком Рент». Воно отримає 37 обʼєктів нерухомості, серед яких цехи, адмінбудівлі, склади й 16-поверховий офісний центр. Завод займає три ділянки загальною площею 18 га. Одна з них, на 14 га, знаходиться на Окружній дорозі у Києві, неподалік станції метро «Житомирська». Два інші – у Київській та Чернігівській областях.

Компанія-переможець аукціону має протягом 20 робочих днів на те, аби сплатити за лот, а також додаткові 24,2 млн гривень податку ПДВ. Окрім заводу, новий власник отримав борги — понад 23 млн гривень.

Попередні два аукціони з продажу підприємства могли принести в бюджет 970 млн і 430 млн гривень відповідно. Однак інвестори не завершили покупку вчасно, кажуть у ФДМУ.

«Електронмаш» був одним із найпотужніших підприємств із виготовлення електронно-обчислювальних машин у СРСР — тут працювало біля 10 000 тисяч людей. Після переходу до ринкової економіки завод не зміг пристосуватися до конкуренції та повільно перетворювався на руїни.

Раніше ми писали, що історичний готель «Ермітаж» у центрі Києва продали за рекордні 311 млн гривень.

Фото: ФДМ