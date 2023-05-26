Історичний готель «Ермітаж» у центрі Києва продали за рекордні 311 млн гривень

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Ірина Маймур
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Фонд держмайна провів приватизаційний аукціон готелю «Ермітаж» у центрі столиці.

Будівлю продали за суму, що в 15 разів перевищувала стартову, повідомили в пресслужбі Фонду держмайна.

Відомо, що за актив змагалися 39 підприємців. Фінальна ціна збільшилася з 21,2 млн до 311 млн гривень.

У відомстві зазначають, що продаж будинків на вулиці Богдана Хмельницького став найдорожчим аукціоном із моменту відновлення приватизації у вересні 2022 року.

Наразі переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лота. Окрім переможної ставки, він повинен сплатити ПДВ — 62 млн гривень. Крім цього, переможець зобов’язаний підписати договір про охорону культурної спадщини та зберегти її історичний вигляд.

За даними результатів аукціону, що оприлюднили на сайті Prozorro, перемогла приватна компанія «Житомирський меблевий комбінат».

Раніше ми писали, що у травні Фонд держмайна хоче продати 5 об’єктів у Києві.

Фото: Вікіпедія / Prymasal

Опубліковано: 26 травня 2023
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