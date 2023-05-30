Уночі росія масовано атакувала Київ дронами: є поранені, загинула жінка

У ніч проти 30 травня російські окупанти вчергове атакували Київ дронами-камікадзе.

Є жертви та руйнування в шести районах столиці, повідомили в КМВА.

Нічний напад був масований: росіяни атакували з різних напрямків, у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже три години.

Попередньо, ППО знищили в повітряному просторі Києва понад 20 безпілотників росіян.

Унаслідок падіння уламків є жертви і руйнування в різних районах столиці.

У Голосіївському районі через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Рятувальники евакуювали понад 20 мешканців. Попередньо, одна людина загинула, три — травмовані. Імовірно, зруйновано перекриття між поверхами. Наразі рятувальники шукають людей під можливими завалами.

У Печерському районі уламками пошкоджені автівки.

У Дарницькому районі загорівся приватний будинок. Також пошкоджено припарковані автомобілі.

У Дніпровському — уламки впали на зелену зону. У Подільському — на нежитлову забудову. У Святошинському — на територію одного з підприємств.

В КМДА уже заявили, що на відновлення постраждалого будинку в Голосіївському районі Києва знадобиться декілька місяців. Сьогодні-завтра там триватимуть ургентні або протиаварійні роботи. Відновлення розпочнеться після того, як буде проєкт, бо будинок постраждав достатньо серйозно, за кілька місяць, прокоментував в етері Радіо Свобода заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як уточнюють в Нацполіції, в Києві поранено девʼять осіб, 33-річна жінка загинула. В області травмовані четверо людей. Також пошкоджено 16 обʼєктів: це цивільні авто, споруди і житлові будинки.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, українські військові знищили 29 ударних дронів. Майже всі вони збиті на підступах до столиці та в небі над Києвом.

Раніше ми писали, що під час вчорашньої ранкової ракетної атаки в метро ховалося понад 40 тисяч киян.

Фото: Нацполіція, Віталій Кличко, ДСНС, КМВА, Ян Доброносов