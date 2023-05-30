У Луцьку збудують житловий квартал на місці колишнього заводу: яким він буде

У Луцьку планують збудувати новий сучасний квартал на місці колишнього заводу «Електротермометрія».

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Новий квартал зведуть в межах вулиць Ковельська, Шевченка та річки Стир. Він складатиметься з житлових будинків, торгово-офісних приміщень та паркінгу. Запланована поверховість — від 3 до 24 поверхів. Також передбачено будівництво дошкільного навчального закладу.

Згідно з проєктом, адміністративну будівлю заводу, що розташована вздовж вулиці Шевченка, збережуть і реконструюють під торгово-офісну. У міськраді впевнені, що будівництво нових комерційних та адміністративних об’єктів створить нові робочі місця.

Крім того, проєкт передбачає облаштування підземних паркінгів, велосипедних і прогулянкових доріжок із зонами для відпочинку.

Також на всій території кварталу буде набережна на березі річки Стир.

Раніше ми писали, як з міниться набережна і Оболонський острів після капремонту – Кличко показав проєкт перебудови.

Фото: візуалізації Департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради