Як зміниться набережна і Оболонський острів після капремонту – Кличко показав проєкт перебудови

Міський голова Віталій Кличко опублікував відео з проєктом капітального ремонту Оболонського острова, а також набережної з трирівневим паркінгом.

Рекреаційна зону, яку хочуть побудувати, має зʼєднає між собою парк Наталка, набережну та острів Оболонський, куди вестиме хвилеподібний пішохідний міст .

На відео також видно, який вигляд матиме паркінг на Прирічний, проти будівництва якого виступають жителі міста. Кличко запевняє, що звести його хочуть “для безпеки, і для комфорту відвідувачів”. Підземну частину паркінгу використовуватимуть як укриття, каже він.

Наземна частина паркінгу матиме спортивну зону.



Про який паркінг йдеться

На Оболоні хочуть побудувати підземно-наземний паркінг на 700 паркомісць на вулиці Прирічній. Київрада збирається виділити на нього 120 мільйонів гривень.

Земельну ділянку під паркінг на Прирічній Київрада планує передати КП з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ». Воно відоме реконструкцією Київського зоопарку та будівництвом паркінгу біля нього. Нещодавно заступнику директора та начальнику відділу КП Житлоінвестбуд-УКБ повідомили про підозру у завданні збитків на понад 2 млн грн столичному бюджету під час реконструкції Київського зоопарку.