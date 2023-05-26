Як зміниться набережна і Оболонський острів після капремонту – Кличко показав проєкт перебудови

Міський голова Віталій Кличко опублікував відео з проєктом капітального ремонту Оболонського острова, а також набережної з трирівневим паркінгом.
Рекреаційна зону, яку хочуть побудувати, має зʼєднає між собою парк Наталка, набережну та острів Оболонський, куди вестиме хвилеподібний пішохідний міст.
На відео також видно, який вигляд матиме паркінг на Прирічний, проти будівництва якого виступають жителі міста. Кличко запевняє, що звести його хочуть “для безпеки, і для комфорту відвідувачів”. Підземну частину паркінгу використовуватимуть як укриття, каже він.
Наземна частина паркінгу матиме спортивну зону.
На Оболоні хочуть побудувати підземно-наземний паркінг на 700 паркомісць на вулиці Прирічній. Київрада збирається виділити на нього 120 мільйонів гривень.
Земельну ділянку під паркінг на Прирічній Київрада планує передати КП з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ». Воно відоме реконструкцією Київського зоопарку та будівництвом паркінгу біля нього. Нещодавно заступнику директора та начальнику відділу КП Житлоінвестбуд-УКБ повідомили про підозру у завданні збитків на понад 2 млн грн столичному бюджету під час реконструкції Київського зоопарку.
Також раніше ми писали про петицію киян щодо збереження парку «Наталка», яка набрала більше 6000 голосів. Комісія Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою підтримала петицію, в якій, зокрема, йдеться про «збереження унікальної зеленої зони парку “Наталка” від тимчасових споруд в зоні прибережної захисної смуги, проїзду автівок алеєю парку і від парковки».
Втім Київрада відхилила цю петицію. Натомість активісти Прирічної проведуть толоку і висадять дерева на місці, де планують будувати паркінг.