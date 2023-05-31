Частину набережної на Поштовій площі перетворили на парковку

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Марія Іващук
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На набережній біля Поштової площі частину пішохідної зони перетворили на місця для паркування автівок. Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова у програмі "Питаннячка Києва".

У цій зоні за проєктом реконструкції площі повинна була бути пішохідні зона з лавками та зеленими насадженнями.

“Тепер лавки біля ліхтарів прибрали і зробили впритул до ліхтарів парковку. Очевидно, що гуляти ти там не будеш, бо для пішохода залишається метра два ширини”, – зазначає депутатка.

Семенова зазначає, що надіслала запит з питанням з приводу легальності парковки.

Так мала виглядати набережна, згідно плану реконструкції

Нагадаємо, що у травні в будівлі Річкового вокзалу відкрили American University Kyiv.

Опубліковано: 31 травня 2023
Поштова площа
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