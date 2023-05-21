У будівлі Річкового вокзалу відкрили American University Kyiv

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Валерія Гуржий
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American University Kyiv відкрили у будівлі Річкового вокзалу, що на Поштовій площі.

Про це повідомив ректор університету Роман Шеремета.

Ми відкрили новий Університет в Україні під ракетними обстрілами під час жорстокої війни. American University Kyiv – це не просто ще один університет – це великий символ стійкості українського народу, це маяк надії та партнерства між США та Україною.

Під час відкриття кампусу River Port відбулася інавгурація нового президента Американського університету Дена Райса.

American University Kyiv – це приватний університет міжнародного рівня створений у партнерстві з Arizona State University, що визнаний найбільш інноваційним освітнім закладом США.

Раніше ми писали, що Києво-Могилянська академія запускає нову програму IT-навчання разом із фахівцями Grid Dynamics.

Фото: Роман Шеремета

Опубліковано: 21 травня 2023
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