У Києві живе найбільше переселенців серед усіх українських міст

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Ірина Маймур
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Київ є лідером серед українських міст за кількістю зареєстрованих внутрішніх переміщених осіб. У столиці зареєстрували біля 380 тисяч ВПО.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО, посилаючись на інформацією міських рад.

«У нас зараз стільки ВПО, що це як новий район столиці. Постають питання освіти, медицини, ЖКГ і так далі. Якщо питання житла більш-менш вирішено, то питання працевлаштування стоїть доволі гостро. Більшість ВПО де-юре, але не де-факто живуть на держвиплати», — повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко.

За його словами, на останній сесії рада столиці ухвалила рішення про фінансову кредитну підтримку для розвитку бізнесу на території міста.

До п’ятірки міст за кількістю ВПО також входять Дніпро, Харків, Запоріжжя та Одеса. У Херсоні загальна статистика щодо кількості переселенців поки відсутня.

Раніше ми писали, скільки влада Києва планує витратити на житло для переселенців.

Фото: Рух ЧЕСНО

Опубліковано: 31 травня 2023
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