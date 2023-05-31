В Українці відновили висотку, яку пошкодив уламок російської ракети у квітні

В Українці відновили багатоповерхівку, пошкоджену через російську атаку наприкінці квітня. Тоді внаслідок падіння уламків ракети постраждали 2 квартири – на 5-му та 6-му поверхах.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Відновлювальні роботи розпочали наприкінці травня. Наразі всі вони завершені. Зокрема, провели демонтаж і відновлення зруйнованих конструкцій стіни та перемичок, демонтаж та монтаж вікон, відновлення фасадів і ремонт підлоги.

У квартирах пошкодженого будинку та багатоповерхівки, розташованої поруч, замінили склопакети і віконні рами.

У квартирах, які були пошкоджені, завершили внутрішні оздоблювальні роботи.

Раніше ми писали, що у ніч проти 30 травня російські окупанти вчергове атакували Київ дронами-камікадзе.

Фото: Руслан Кравченко